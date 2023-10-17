“Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak” paneli düzenlenecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, "Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak" başlığıyla panel düzenleyecek. Panel, yarın saat 19.00’da KTAMS Barış Salonu'nda yer alacak.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm toplumun davetli olduğu panelde, Kıbrıs Türk medyasındaki kadın deneyimlerinin yanı sıra basın emekçilerinin karşılaştığı zorluklar, sosyal medyanın geleneksel medyaya etkisi, basın etiğinin medya sermayesi tarafından nasıl etkilendiği gibi konular ele alınacak.

Moderatörlüğünü Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın yapacağı etkinlikte, gazeteciler Ayşemden Akın, Canan Onurer, Damla Soyalp, Meyil Adakul, Nupelda Karabuğday, Özgül Gürkut ve Pınar Barut, kadın basın emekçilerinin karşı karşıya kaldığı görünmeyen sorunlar ve medyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl temsil edildiğini gündeme getirecek.

