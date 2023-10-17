banner913
banner932
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
17 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
20 0
 
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
25 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
60 0
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
20 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
27 0
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
34 0
banner964

“Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak” paneli düzenlenecek

banner476

banner974
“Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak” paneli düzenlenecek
banner971
 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, "Kıbrıs Türk Medyasında Kadın Olmak" başlığıyla panel düzenleyecek. Panel, yarın saat 19.00’da KTAMS Barış Salonu'nda yer alacak.
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm toplumun davetli olduğu panelde, Kıbrıs Türk medyasındaki kadın deneyimlerinin yanı sıra basın emekçilerinin karşılaştığı zorluklar, sosyal medyanın geleneksel medyaya etkisi, basın etiğinin medya sermayesi tarafından nasıl etkilendiği gibi konular ele alınacak.
Moderatörlüğünü Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın yapacağı etkinlikte, gazeteciler Ayşemden Akın, Canan Onurer, Damla Soyalp, Meyil Adakul, Nupelda Karabuğday, Özgül Gürkut ve Pınar Barut, kadın basın emekçilerinin karşı karşıya kaldığı görünmeyen sorunlar ve medyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl temsil edildiğini gündeme getirecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.