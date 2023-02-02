KHYD-Tulips yararına yarın akşam Türk Sanat Müziği konseri düzenlenecek

Başbakanı Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayelerinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD)-Tulips yararına yarın akşam saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi- Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) Türk Sanat Müziği konseri düzenlenecek.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, “4 Şubat Dünya Kanser Günü” etkinlikleri kapsamında verilecek konserde, Bahar Gökhan ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Bahadır Özüşen sahne alacak.

KHYD-Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, vatandaşları konsere davet ederek, “50 TL bağış karşılığında vatandaşın Türk Sanat Müziği’ne doyacağı güzel geceye müziksever ve yardımseverlerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.

