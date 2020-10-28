Keyifli bir gündü

Velospeed Bisiklet Kulübü Tatlısu’da keyifli saatler geçirdi

Ülkemizin faal kulüplerinden Velospeed Bisiklet Kulübü milli yarışçı ve kulüp direktörü Şükrü Gençsoy önderliğinde faaliyetlerine devam ediyor.2014 yılında kurulan Velospeed Bisiklet Kulübü her geçen gün büyüyerek faaliyetlerini sürdürüyor.Dernek üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Tatlısu bölgesinde doğada ve sahilde sürüş keyfi yaparak güzel saatler geçirdiler.