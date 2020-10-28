banner480
banner69
TL satılığa çıkarıldı
TL satılığa çıkarıldı
52 0
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
72 0
 
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
23 0
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
69 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
668 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
32 0
banner529

Keyifli bir gündü

banner476

Velospeed Bisiklet Kulübü Tatlısu’da keyifli saatler geçirdi

Keyifli bir gündü
Ülkemizin faal kulüplerinden Velospeed Bisiklet Kulübü milli yarışçı ve kulüp direktörü Şükrü Gençsoy önderliğinde faaliyetlerine devam ediyor.
2014 yılında kurulan Velospeed Bisiklet Kulübü her geçen gün büyüyerek faaliyetlerini sürdürüyor.

 
Dernek üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Tatlısu bölgesinde doğada ve sahilde sürüş keyfi yaparak güzel saatler geçirdiler.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.