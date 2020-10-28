Çevreye biraz daha duyarlı olalım

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en çok kullanılan anayollarının başında gelen Lefkoşa- Mağusa anayolunda son günlerde yapılan temizlik çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirirken, bazı yerlerde ortaya çıkan çöp ve moloz yığınları görüntülerinin ise morallerini bozduğunu ifade ettiler.



Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi tarafından başlatılan başkentin ana arterlerinde refüj ve yol kenarı temizlik çalışmalarının dün itibariyle Haspolat Kavşağı’na ulaştığını belirten vatandaşlarımız, özellikle orta refüjlerdeki ot temizliğinin kısa zaman içinde ikinci kez yapılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladılar.

Bu arada yol kenarlarında da yapılan temizlik nedeniyle torbalar dolusu, pet şişeler başta olmak çeşitli moloz ve atıkların görüntülerinin ise morallerini bozduğunu dile getiren vatandaşlarımız “Bu pet şişeler ve molozlar buraya havadan gelmiyor. Bazı sürücüler ve yolcular tarafından yollara atılıyor” diyerek bu yanlıştan artık dönülmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Neredeyse 2 ay önce temizlenen yol kenarlarının yeniden molozlarla dolmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız herkesi daha duyarlı olmaya davet ettiler.

