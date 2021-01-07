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Kanser Hastalarına Yardım Derneği pandemi nedeniyle çok zor günler geçiriyor

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği pandemi nedeniyle çok zor günler geçiriyor
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, dernek olarak pandemi nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirtti. Kocaismail, Girne’de faaliyet gösteren kadın giyim mağazası Bostancı Center’e derneğe yaptığı kıyafet bağışından dolayı teşekkür etti.
KHYD Başkanı Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bostancı Center’in derneğe etiketli ürünler bağışladığı ve bu ürünlerin satışa sunularak dernek için gelir elde edildiğini ifade edilerek, bunun, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen dernek için büyük bir destek olduğu belirtildi.
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