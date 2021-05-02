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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kermes düzenliyor

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kermes düzenliyor
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın bayram ve anneler günü kermesi düzenliyor. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin üyelerine desteğin sürdürülebilmesi ve gelirlerin arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek kermes, 09.00-14.30 saatleri arasında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefkoşa Merkez Ofisi’nde yer alacak. 
Kermeste, gıda giyecek, çay, kahve setleri, hediyelik eşyalar satışa sunulacak. 
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