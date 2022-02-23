İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide

Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir yere sahip, gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergi olarak www.ismetkotak.com web sitesi üzerinden yayınlanmaya başladı. İsmet Kotak için hazırlanan serginin ilk yayını doğum günü olan 23 Şubat olarak seçildi.
Abrakadabra İletişim Yönetimi (ACM Cyprus) tarafından hazırlanan sanal serginin sanat direktörlüğünü Mine Kar, editörlüğünü ise Cem Kar yaptı.
Sergide İsmet Kotak’ın doğumundan ölümüne mücadelelerle geçen yaşam öyküsü çok özel fotoğraflar, videolar ve belgelerle anlatılıyor.
Sergide ayrıca İsmet Kotak’ın 1963 olaylarında Rum polisler tarafından taranan arabasının fotoğrafları ve olayın nasıl yaşandığı bilgisi yer alıyor.
Kotak, “Amacımız, onu tanıyamayan genç nesillere, hem onu tanıtmak, hem de örnek alacakları mücadeleci bir ismi onlarla buluşturmak”
Sergi ile ilgili açıklama yapan Serhat Kotak, babası İsmet Kotak’ın canından çok sevdiği Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Halkı için her zaman her şeyini, varını yokunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Kotak, “Bazı insanlar vardır, kendisini tanıyan herkesi daha iyiye yönlendirir. Kelimenin tam anlamıyla "örnek" olur... Sanıyorum ki, İsmet Kotak’ı tanıyanlar bu görüşüme katılıyordur. İşte tam da bu nedenle bu sergi hazırlandı. Amacımız, onu tanıyamayan genç nesillere, hem onu tanıtmak, hem de örnek alacakları mücadeleci bir ismi onlarla buluşturmak. Tarih meraklılarına, araştırmacılara kaynak niteliği taşıyacak bir çalışma ortaya konuldu. İsmet Kotak o kadar kişinin yaşamına dokundu ki eminim bu sergiye katılabilecek birçok bilgi henüz katkı koymak isteyenlerin bizlere detayları uklaştırmasını bekliyordur. Elbette eksiklerimiz olabilir. Bu noktada katkıda bulunacak herkese açığız ve katkılarınızı özlemle bekliyoruz. Katkıda bulunmak isteyenler eklemeyi düşündükleri fotoğraf ve bilgileri ACM Cyprus’a, [email protected] adresinden gönderebilirler. Bu serginin hazırlanmasını sağlayan ACM Cyprus’a, muhteşem web sunumunun yaratılmasına katkıda bulunan sanat direktörümüz Mine Kar’a, projenin hem fikir babası hem editörü, ve projenin hayata geçmesindeki en büyük payın sahibi olup araştırmalarda ve yapımda canı gönülden çalışan Cem Kar’a ve bundan sonra katkıda bulunacaklara şimdiden teşekkür ederim” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.