İnönü şehitleri anıldı

Mağusa Limanı’ndaki işlerine giderken 12 Temmuz 1958'de otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile Milli Mücadele yıllarında yine bu köyde şehit olanlar düzenlenen törenle anıldı

İnönü Şehitliği’nde yer alan anma töreni, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal marşı eşliğinde bayrakların gönlere çekilmesi ile devam etti.

Polatpaşa Lisesi öğrencilerinden Derin Babutsalı’nın “Tarih Yazanlar” isimli şiiri okumasının ardından Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif konuşma yaptı.

65 yıl önce ailelerini geçindirmek, evlerine çocuklarına ekmek götürmek için köyden otobüsle çıkan 5 İnönülü ile birlikte köyden 11 kişinin şehit edildiğini anımsatan Latif, “Biz Türkler ve Rumlar, İngilizlerin kışkırtmasıyla böyle elim acılar yaşarken, bugün İngilizler adada kalıcı olmanın keyfini sürüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce yaşananlar hakkında bilgi vererek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine değindi.

Yaşananların yürekleri dağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adaya barışın 1974 yılında geldiğini, geçmişte yaşananların çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.