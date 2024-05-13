İlkokullar Arası Basketbol Şenliği’nde büyük coşku

Merit Otellerinin okullarda başlattığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Girne Belediyesi ile işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen “İlkokullar Arası Basketbol Şenliği” coşku içinde yapıldı.

Girne bölgesindeki altı ilkokulun kız ve erkek kategorilerinde toplam 11 takımla katıldığı şenlik kapsamında, öğrenciler 2 gün boyunca basketbola doydu.Lapta İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri, Girne Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen şenlikte coştular.İki gün boyunca devam eden basket maçları yanında Meritta maskotları çocukların ilgi odağı olurken, Karaoğlanoğlu İlkokulu dans grubunun gösterileri de şölene renk kattı.İki gün süren şenliğe katılan kız ve erkek takımlarına kupaları, tüm sporculara da başarı madalyaları verildi.Okullara kupaları Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses tarafından takdim edildi. Şenliğe katılan sporculara başarı madalyalarını ise Girne Belediyesi Spor Sorumlusu Seran Kaşif ve Merit Park Otel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin verdi.Merit Spor Oyunları kapsamında bu yıl düzenlenen etkinliklerin basketbol şenliği ile sonuçlandığını kaydeden Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, her organizasyonda yüzlerce çocuğun coşkusuna tanıklık ettiklerini ve projenin en başarılı yanının bu olduğunu ifade etti. Aziz Korkmaz, Merit Cumhuriyet Koşusu, futbol turnuvası ve basketbol şenliği organizasyonları için işbirliğini esirgemeyen okul müdürlerine teşekkür etti.