banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

İki koro iş birliğindeki “Yıldızların Altında” konseri YDÜ’de verildi

banner1020

“Yıldızların Altında” konseri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde verildi.

banner974
İki koro iş birliğindeki “Yıldızların Altında” konseri YDÜ’de verildi
banner971

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu ile Fatih Erkoç Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu ortaklığında, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı, Koro Şefi Ersin Tünay koordinatörlüğünde verilen konserde 110 korist, 10 saz sanatçısı ve 2 koro şefi sahneye çıktı.
Yapılan açıklamada, Fatih Erkoç TSM Korosu Şefi Bahadır Sevik ile TRT solistlerinden Zeyneb Altuntaş’ın da konuk olduğu konserin yakın zamanda Bursa’da verileceği belirtildi.
Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, mayıs ayında Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde yapılacak 6’ncı Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.