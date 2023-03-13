Hüsam çiftinin anısına yürüyüş

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” dün yeniden yapıldı.
Yürüyüş, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonucu vefat eden dernek üyesi Bahar Hüsam ve eşi anısına düzenlendi.
Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, LAÜ giriş kapısı önünde başladı.
. 6.7 kilometrelik parkurda, katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan herkese belge verildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.