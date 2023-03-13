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Hüsam çiftinin anısına yürüyüş

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Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” Türkiye’deki depremde vefat eden dernek üyesi Bahar Hüsam ve eşi anısına düzenlendi

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Hüsam çiftinin anısına yürüyüş
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Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” dün yeniden yapıldı.
Yürüyüş, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonucu vefat eden dernek üyesi Bahar Hüsam ve eşi anısına düzenlendi.
Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, LAÜ giriş kapısı önünde başladı.
. 6.7 kilometrelik parkurda, katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan herkese belge verildi.
 
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