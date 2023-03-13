Hüsam çiftinin anısına yürüyüş

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” Türkiye’deki depremde vefat eden dernek üyesi Bahar Hüsam ve eşi anısına düzenlendi

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” dün yeniden yapıldı.

Yürüyüş, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonucu vefat eden dernek üyesi Bahar Hüsam ve eşi anısına düzenlendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, LAÜ giriş kapısı önünde başladı.

. 6.7 kilometrelik parkurda, katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan herkese belge verildi.

