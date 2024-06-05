Her Daim Dostlar cumartesi Glapsides'te Dünya Çevre Günü etkinliği yapacak

Etkinlikte ekosistem restorasyonu ve kuraklık ele alınacak

Her Daim Dostlar Grubu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla cumartesi günü Gazimağusa Glapsides'te etkinlik düzenleyecek.

Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası ile birlikte yapılacak etkinlikte bu yıl çevre gününün teması olan ekosistem restorasyonu, kuraklık ve çölleşme konusu tartışılacak.

Her Daim Dostlar’dan yapılan açıklamaya göre, tüm çevre ve doğaseverlerin davetli olduğu etkinlik 7.00’de başlayacak. Konuşmaların ardından ise doğaya kazandırılması gerektiği düşünülen yerlere yürüyüş yapılacak.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün 1972 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından başlatılan, çevre bilincini artırmak ve küresel çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gün olduğu kaydedilen açıklamada, bugünün amaçları arasında eyleme geçmek, sürdürülebilirliği sağlamak, bu yönde politika ve yönetimde düzenlemeler yapmak olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Dünya Çevre Günü, bireylerden hükümetlere, küçük topluluklardan büyük organizasyonlara kadar herkesin çevreyi koruma sorumluluğunu hatırlaması ve bu yönde adımlar atması için önemli bir fırsattır.” denildi.