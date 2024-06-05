banner913
banner932
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
9 0
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
17 0
 
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
15 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
24 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
35 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
30 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
25 0
banner1032
banner1038

Her Daim Dostlar cumartesi Glapsides'te Dünya Çevre Günü etkinliği yapacak

banner1020

Etkinlikte ekosistem restorasyonu ve kuraklık ele alınacak

banner974
Her Daim Dostlar cumartesi Glapsides'te Dünya Çevre Günü etkinliği yapacak
banner971

Her Daim Dostlar Grubu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak amacıyla cumartesi günü Gazimağusa Glapsides'te etkinlik düzenleyecek.

Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası ile birlikte yapılacak etkinlikte bu yıl çevre gününün teması olan ekosistem restorasyonu, kuraklık ve çölleşme konusu tartışılacak.

Her Daim Dostlar’dan yapılan açıklamaya göre, tüm çevre ve doğaseverlerin davetli olduğu etkinlik 7.00’de başlayacak. Konuşmaların ardından ise doğaya kazandırılması gerektiği düşünülen yerlere yürüyüş yapılacak.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün 1972 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından başlatılan, çevre bilincini artırmak ve küresel çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gün olduğu kaydedilen açıklamada, bugünün amaçları arasında eyleme geçmek, sürdürülebilirliği sağlamak, bu yönde politika ve yönetimde düzenlemeler yapmak olduğu belirtildi. 

Açıklamada, “Dünya Çevre Günü, bireylerden hükümetlere, küçük topluluklardan büyük organizasyonlara kadar herkesin çevreyi koruma sorumluluğunu hatırlaması ve bu yönde adımlar atması için önemli bir fırsattır.” denildi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.