Hayvanseverler, Riverside Otel’de buluşacak

Riverside Otel, 26 Haziran Pazar günü anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Freedom Sanctuary tarafından düzenlenecek etkinlikte tüm hayvanseverler bir araya gelecek.

Doludizgin eğlencenin yaşanacağı bu özel günde çekilişler, oryantal ve folklor gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Etkinliğe ilginin yoğun olması beklenirken biletlerin Nulten Oral Kuaför’den temin edileceği açıklandı.