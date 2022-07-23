“Hayat pahalılığının yüzde 50’si geri alındı”





Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, kamu çalışanları ve emekliler için açıklanan maaş kesintisinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Alım gücünün bu denli düştüğü ve piyasanın daraldığı bu ortamda hükümetin aldığı bu kararın piyasaları daha da daraltmaktan öteye gitmeyecektir” diyen Mındıkoğlu, böylesi bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kağan Mındıkoğlu, hükümetin almış olduğu bu kararla hayat pahalılığın yüzde 20’sini değil maaşların yüzde 20’sini keserek aslında verilen hayat pahalılığının yüzde 50’sini geri almış olduğunu da kaydetti.

Mındıkoğlu, yapılan bu uygulama ile Bütçe Yasasının da delindiğini ilgili mali yıldaki mükellefiyetlerin aynı mali yıl içerisinde yerine getirilmesi gerekmekteyken bu kesintilerin Aralık 2023 tarihinde ödenmesinin Bütçe Yasasına aykırı olduğunu dile getirdi.

