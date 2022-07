“Borçlarımızın yüzde 20’sini de kaldıracak mısınız?”

15 bin TL üzeri maaş alanlar ve emekliler başta olmak üzere birçok vatandaş, kesinti kararına isyan etti



Kamuda 15 bin TL üzerinde maaş alanlardan yüzde 20 kesinti yapılması kararı, birçok kesimin tepkisini çekti.

Özellikle kamuda 15 bin TL üzeri maaş alanlar ve emekliler başta olmak üzere birçok vatandaş, kesinti kararına isyan etti.

Sosyal medyada dün konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. HALKIN SESİ, vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı yorumları derledi.



VATANDAŞLAR NE DEDİ?



Oğuz Köse: (Hemşireler ve Ebeler Sendikası Eski Başkanı)



Cumhurbaşkanı dahil tüm maaşları 15 bin TL’ye sabitleyin !!!

Kesinti 15 bin TL üzeri maaş alanlardan yapılacakmış..

Bence bu kararı,

Kamuda Ödenen

Cumhurbaşkanı’da dahil Maksimum maaş 15 bin TL olacak,

olarak kararı değişin ki

Bu halk ozaman sizlerin samimi olduğunuzu inansın …

Bununla birlikte yaklaşık iki yıl boyunca yapılacak bu kesintiler gününün sonunda beceriksiz bir bakanın veya bürokratın almış olduğu yanlış bir kararları neticesinde zararın reçetesini ödemek için mi,

Yoksa

Devletimin önemli ihtiyaçlarını karşılamak için mi kullanacaksınız bunları kalem kalem Halkla şeffaf bir şekilde açıklayın ki halk sizin samimi olduğunuza inansın,

Ve veya

Yapılacak olan kesintilerin

“Asgari ücretlinin maaşını yaşanır şartlara yükseltmek” için kulanılacak ibaresini aynı bakanlar kurulundan kararı olarak geçirin ki

Bu halk samimiyetinize inanalım..

%20 gibi rakamları kesmeden önce, Kıb -Tek gibi önemli devlet kurumlarını zarara uğratan Hırsızı,arsıza,devleti soyanı ve veya zarara uğratana hesap sormak adına sözde değil gerçekçi bir duruşla yargıya teslim edin ki halkımız sizlerin samimiyetinize inansın,

Vergi kaçıranı, rüşvetçiyi, Hırsıza,Arsıza hiç bir bedel ödetilmesin,

Sanki suçlu sadece kamu çalışanlarıymış gibi,

Her defasında tekrar tekrar Elinize her fırsat geçtiğinde kamu emekçilerinin maaşını kesin,

Ayıptır günahtır yahu

En küçük bir poşet bakkal alış verişin maliyeti 1500 TL’yi geçtiği

Bir depo akaryakıtın 2000 TL’ye ulaştığı şu günlerde halka yapmış olduğunuz bu Zulüm insanlık dışıdır..

Bu ülkede gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ortak hastalığı

her başı sıkıştığında “Taşın Altına herkes elini koyacak”yalanı ile bodro mahkumlarının ceplerine el atmasıdır,

Bu hastalığın tedavisi aslında belli ama kimse ne tedavi olmak ve veya ne de tedavi etmek istemiyor….

Tedavisi Ne mi ?

*Yandaşlara Affedilen vergiler

*Yandaş sermayeye Vergi muafiyeti

*Devleti soyanları-Zara uğratanlara bedelini ödememesi

*Örtülü ödenekler

Ve

*Siyasi partilerin katkı payları

Devletimiz zararda mı ,

Ülkemiz bataklığa mı sürükleniyor

Bu taşın altına elimizi mi koymamız gerekiyor

Ozaman korkmadan dim dik Yukarıdaki reçeteyi

uygulayın ki

Samimiyetinize inanalım..

Ama gelin görün ki

Samimi Değilsiniz..









Haşim Kiracıoğlu:



Başvekil 15000TL üstü maaşlardan %20 kesinti dedi.

Örnekleyelim; Maaş 15100 TL ise bunun %20si 3020 TL... Eline geçecek 12080 TL. Ama 14500 TL alıyorsan kesinti olmuyor 14500 TL almaya devam ediyorsun.





İlknur Işıl Türkmen:



Güneyde asgari ücret nedir? 15.001 TL. Normal ülkelerde, asgari ücretin altındadır. Yani insanca yasama sınırının altında olan maaştan kesinti yaparak örtbas edecen yönetememe beceriksizliğini.

İtiraz edersek da biz maaşlı köleleri özel sektörle çarpıştıracan ki gözden kaybolasın. Yok yağma yok. Özel sektördekini 15.001 üstüne çekmendir marifet. Hade telefonuma el koy, mahkemeye başvur, sosyal medya kullanıcılarını korkutmaya çalış.





Ersan Karaç:



Borçlarımızın %20’sini de yasa gücünde kararname ile kaldıracakmışsınız siz atanmışlar, çalanlar çırpanların ortakları, müşavir ve ataşelerin yaratıcıları, halkın düşmanları. Seyrüsefer veya vergi öderken %20 eksik ödeyecek miyim?





Münür Rahvancıoğlu:

Brüt maaşı 10,000 TL olan kamu emekçisine 5600 TL artış yapılıp sonra da 3120 TL kesinti uygulanacak. Artışlı maaş (brüt) 12,480 TL ve maaş artışı %24,8 oluyor yani.. Bu bile asgari ücretten yaklaşık %50 daha fazla...

Şimdi anladık mı neden Sendikasız Çalışmak Yasaklanmalı, neden Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşı Olmalıdır? Kamu çalışanlarının yararlandığı haklar ve maaş artışlarından, özel sektör emekçileri dışlandığı sürece; kamuyu özele dövdürecekler, bu deveyi böyle güdecekler! "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyen kamu emekçisi kardeşim: O yılan herkesi sokar





Göktürk Ötüken:



15 bin TL'nin üzerinde maaş alan kamu çalışanları ve emeklilerden yüzde 20 maaş kesintisi yapmaya hazırlanan hükümet bu kesintiyle elde edilecek kaynağın nerelere aktarılacağını da kalem kalem açıklamak zorundadır...



Ece Karabatak:



Yatacak yeriniz yok.... Asgari ücretliyi süründürdünüz.. Kamudan yüzde 20 kesinti. Doldurun ama danışmanları yeni yeni atamalar yapın. Beceriksizler...





Alper Barkınay:



Temmuz sonu 15000 TL üzeri maaş alacak olan herkesten yıl sonuna kadar 6 aylık ve 13. maaştan da 1 aylık olmak üzere 7 kez % 20 kesinti yapacaklar. Yasalara, anayasaya aykırı mı ? evet aykırı..Ne zaman geri iade edecekler? İddiaya göre 2023 aralık ayına kadar.

Enflasyon bu seneki gibi giderse (%110) eridi gitti demektir o kesintiler Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 15 kişidir. İşçi temsilcileri 5 kişi toplantıya katılmışsa, işveren ve devlet tarafından 3 kişinin katılmaması yurt dışındadırlar demekle açıklanamaz. Niyet asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirlemektir. Oyun belli. Toplum, çalışanlar, emekliler fakirleştirilecek. Bu durumda devlet çıkışlı maaşlara %56 değil %24.8 artış yapılmış olacak! Saldırı büyük. Savunma da büyük olmalıdır.





Ahmet Tolgay:



Hülle ya da KKTC usulü işler! Korkunç enflasyon nedeniyle hayat pahalılığı devletin istatistiğinde yüzde 56.76 düzeyine varınca yasalar gereği bunu maaşlara yansıtıp açıkla, maaş skalalaları yayınla, sonra da Bakanlar Kurulu’ndan yasa gücünde kararname geçirerek 15 bin TL üzeri maaş alan tüm kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarından yüzde 20 kesinti yap!…

Yahu kardeşim herkes maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı tahsisatlarına göre harcamalar, bağlantılar ve mali kurgulamalar yaptı, borçlarını ödeyebilme adına düşler kurdu kaç günden bu yana…

Yıktınız perdeyi, eylediniz viran!.. Ne olacak şimdi?... Bunun olumlu yorumu, takdiri olamaz... Resmen hüllecilik!.. Derinden gelmekte olan o büyük tepki dalgasının uğultusu işitiliyor… Korkarım ki bu hülle nedeniyle hükümet de fena halde sallanır, sarsılır!.. Ta baştan bordro mahkûmlarına karşı dürüst davranılmalı, onlarla konsensüs sağlanmalıydı... Oldubittiler hoş değildir...





Mustafa Keleşzade:



Kamuda ve kamu emeklisi olup 15 Bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 20 kesinti kararı alındı. Geçtiğimiz hafta sermaye basınının neden kamu emekçilerini brüt maaşları üzerinden özel sektör emekçilerine dövdürdüğü de anlaşılmış oldu. Hükümetin gerekçe "özel sektörü de düşünmemiz gerekiyor" şeklinde. Aynı gün yani bugün asgari ücret tespit komisyonu hükümet temsilcileri de eksik olduğundan karar almadı, bakanın konuşmasından asgari ücrete ek bir artış yapma niyeti olmadığı da görünüyor. Yani düşünmemiz gerekir denen "özel sektör" özel sektör emekçisi değil o net. Öyleyse cümleyi baştan kuralım hükümet sermayeye destek vermek için kamu emekçisi ve emekliden kesintiye gidiyor. Bir esnaf olarak söyleyim bu karar kamu emekçilerinin zararına olduğu, özel sektör emekçise faydasın olmadığı gibi esnafa ve kobilere de alışveriş yapacak kişilerin gelirlerinin hayat pahalılığı karşısında erimesi sonucu zarar verecek. Tek kazanan maaşları kesilen milletvekilleri dahi değil milletvekili olsun olmasın büyük sermaye olacak. Artık bu düzen değişmelidir. Asgari ücret kamuda en düşük maaşa eşitlenmeli ve toplanamayan asgari ücret tespit komisyonu ortadan kaldırılmalıdır. Ultra zenginler daha fazla desteklenmek yerine servet vergisi ile topluma borcunu ödemelidir. Yaratılan kaynakla emekçinin giderlerini düşürecek kamusal yatırımlar yapılmalıdır.







Funda Ekrem Özçelik:



Yazıklar olsun size, o kesintiyi kendi maaşlarınızdan yapınız. Hayatımda hiç bu kadar kötü yönetildiğimizi hatırlamıyorum. Ne veriyon, ne alıyor. İnsanları kandırıyorsunuz sadece. Günü gelecek bu insanlarda cevabını size verecek!!!





Malhun Gazi Ağdaç:



Kamuya bağlı sendikalar, özel sektör çalışanlarının haklarını savunmak için eylemde olduğu sırada yeni kararlar yürürlüğe girdi! Buna göre; 15 Bin TL üzeri maaş alan memurdan %20 kesinti yapılacak. Olayın bir de şu boyutu var; 15 Bin TL maaş alıyor diye sövüp saydığınız memurlar, her kamusal eylemde özel sektörün de hakkı için sokaklara dökülüyor. Yaz mesaisi yapıyor diye nefret ettiğiniz memurlara sövene kadar, özelde sendika diye örgütlenseydiniz bir şeyler değişirdi bu ülkede! Sorun zihniyetinizde! Kendin alamadığın, kesinlikle de alman gereken hak için başkasından nefret etmene gerek yok

Not: Yıllarca özelde sendikayı destekleyen arkadaşlarımı ve kamuda çalışıp hiç iş yapmayan arkadaşları bu yazıdan tenzih ederim.





Aysel Özuak:

Hayatı her gecen gün pahalılaştırıp, insanları markete girmeye korkar durumuna getirip, verilen hayat pahalılığı artışından 'dengeyi sağlamak adına' diyerek kesintiye gitmek...

Denge anlayışı süper!





Nevzat Özkunt:



Yüzsüzler! Bu yüzsüz hükümetin tüm marifeti ülkenin bütün mali külfetini bordro mahkumlarına yıkmak. 15,000 TL üstü maaşlardan %20 kesinti yapacakmış. Bak bak bak .

Şimdi de özel sektör ile kamu çalışanlarını birbirine kırdırma kurnazlığı ha!!! Bir dakika daha orada oturmamalı bu aymazlar. Şu saatten sonra bu ülkeyi başlarına yıkmalıyız. Yurdunu ve toplumunu seven bir yönetim ise;

- Üniversite gelirleri vergilendirmelidir

- Sanal bahisin tümünü kayıt altına alıp vergilendirmelidir.

- Lüks tüketimi vergilendirmeli

- Aşırı servetleşen kesimlerden servet vergisi almalı

- Kayıt dışında kalıp bu ülkenin rantını yiyen tüm kesimleri vergilendirmeli

- Tahakkuk edip ödenmeyen gelir- kurumlar vergileri tahsil etmelidir.

İşte size kaynak. Var mı cesaretiniz ve yüreğiniz???





Alp Galip:



Şimdi çok akıllı Bakanlar Kurulu kamuda 15000 üzeri maaş alanlardan %20 kesinti yapacakmış. Mesela maaşı 16000 olan daha üst barem kıdemli biri %20 kesinti ile 12800 maaş alacakken, maaşı 14000 olan ondan daha yeni bir kamu görevlisi maaşını 14000 olarak almaya devam edecek. Bakanlar Kurulu’nun orantısız zeka performansının ardından bakalım neler olacak.





Ahmet İlktaç:



Kamu'da 15 bin TL üzeri net maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılacağı maaşların ödenmesine sadece bir hafta kala duyuruldu. Bu Anayasaya aykırı. Karar, Yasa Gücünde Kararname ile yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini bilmek için hukuk okumaya gerek yok. Okuma yazma bilmek yeterli. Hükümet de bunu çok iyi biliyor. Bana göre ilk amaç bu ayı atlatmak. Karar, Anayasa Mahkemesi'nden dönene kadar da zaman kazanmak. Meclis açıldıktan sonra da yasa ile yasalaştırmak. Yani, bu ay 15 bin TL üzeri net maaş alanlar yüzde 20 kesinti ile karşılaşacaklar ve en geç 2023 Aralık ayında bunun geri ödemesini alacaklar. Tabi kesinti 2023 Aralık ayında TL'nin değer kaybetmesiyle erimiş olacak. Safları sıklaştırmaktan başka çare kalmadı. Uyanmamız yeterli!







Mücahit Kaya:



Devlet olmak, hükümet olmak öyle kolay iş değil. Her sıkıştığında zam, her zora düştüğünde kesinti, her beceriksizliğin bedeli vatandaşın çalışanının cebine göz dikmek değildir.

Devlet olmak istikrarlı politika ile olur.

Atamalarla şişmiş olan kurumlara yük yaratmayacaksın, eksiğini tesbit edip önceden müdahale yapacaksın son anda karar verip devleti zarara uğratan ihalelere çıkmayacaksın.

Yasal mevzuatı işlevsel hale getirip devlete, halka, çevreye zarar verenlere cezayı keseceksin.

Gözü vatandaşın cebinde olan devlet değil onu yöneten hükümetlerdir.

Siz beceriksizsiniz.







Mertkan Hamit:



Enflasyonla değersizleştirilen ücretlerin üstüne, şimdi de 15 bin TL üzeri kamu maaşı alanlara %20 kesinti ile alım gücüne bir darbe daha vuruluyor.

Olmayan kamu kaynaklarının sıkılaştırılması ile piyasada daha düşük talep, özelde de daha yüksek işsizlik yaratılacak. Bununla beraber kamu bütçesinin yeni borç yükümlülükleri oluştu. Benzeri bir şekilde bunun bankacılık faaliyetlerinde borçların gecikmesi ve borç maliyetlerinin artması gibi etkileri olacak.

Bütün bunların tek sebebi var. Türkiye'nin akıl dışı ekonomi politikalarının etkisiyle ortaya çıkan devasa sorun ve bunun doğal sonucu olarak güçsüzleşen Türkiye maliyesinin Kıbrısın kuzeyine kaynak akışının gerçekleşemiyor olmasıdır. Ada'nın kuzeyinde kendi yarattığı yapının maliyetini karşılayamayacak durumda olmasıdır.

Hepsinden kurtuluş için yol haritası açık:

1- Stabil para birimine geçiş

2- Türkiye dışı finans kaynaklarına erişim için federal çözüm.

Gerisi laf...









Aykut Aksu:



Başbakanımız sözünü tuttu. Az alana çok, çok alana az vereceğiz demişti. Önce %56.76 zam yaptı sonra da 15,000 TL'nin üstünde maaş alanlardan %20 kesinti yapılacak dedi. Yani kısaca örnek verirsek. Geçen ay 15,000 TL maaş alan kişi yeni zamla yaklaşık 25.000 TL alacaktı. Bunun %20'sini kesince 20.000 TL alacak. Bu tutara göre kamuya yapılan zam %33.33 olmuştur. Bizim dille söylersek, kamu 3'ün 1'ini almıştır. Asgari ücrete ise %41.21 artış yapılmıştı. Ne demiş atalarımız "Gülme Konuşuna Gelir Başına". Haydi bakalım şimdi zil takıp oynama sırası Kamuda. Hop hop....

Not: Yukardaki tutarlar net elinize geçen maaş tutarıdır. Kesinti yapıldıktan sonra maaş 15.000 TL’nin altına düşmesi durumunda maaş ödemesi 15.000 TL yapılacaktır. Kesilen tutar Aralık 2023'e kadar "TL olarak" size geri ödenecek.









Harper Orhon:



Bance maaş vermesinler memura...

Devlet maaşlardan kesinti yapacakmış ileride geri verilmesi şartı ile.

Bence bize maaş vermesinler.

Maaş karşılığı bakla, bulgur, yağ, asburo, lamba suyu, biraz et kıyma, süt, kum, çakıl versinler. Böylece çok daha güzel ihale yolsuzluğu yaparlar. Yandaşlarına daha güzel para kazandırırlar. Kendileri de birkaç kalem den yediklerinden değil, böylece her türlü adaya giren, ada da üretilen, her türlü nevaleden komisyon alarak çok daha kısa sürede, testilerini doldurabilirler. Gerçi bunlarınkine testi değil yağ zeytin küpü demek daha doğrudur.



Gaye Kök:



Toplum dayanışma göstersin derken para olmadığını bile bile atama yapmaya devam ederken dayanışma yoktu insanlar zamlar altında ezilmeye devam ederken kimsesinden ses çıkmadı ama iş kesinti yapmaya gelince dayanışma çağrısı!





Canan Kamil:

Müşavirler evde oturur maaş alır, yurt dışındakiler dolar euro alır biz de burada sürünürüz.





Selim Çetil:



İşe giderken yaktığımız benzin sizinki gibi devletten ödensin biz de sağduyulu davranırız.







Mehmet Kutruza:



Maaşı 14900 TL olandan kesinti yapılmayacak ama maaşı 15010 TL olandan 3 bin TL kesinti yapılacak. Aradaki fark 100 TL iken 3 bin TL’ye çıkacak. Müthiş bir zeka.







Osman Öz:



Mazot elektrik ücretleri meyve sebze indirim yapın ondan sonra kesinti yapınız





Ali Çoban:



Kesinti yapacaklarsa öncelikle evde oturan müşavirlerden, üçlü kararname ile atanan müdür ve müsteşarlardan, bakanlardan, amaçsızca atanan konsolos ve ateşelerden, yeme içmelerden kesinti yapsınlar... Halktan değil.







Alev Kaptan:



Önce siz o aldığınız maaşları yarıya çekin de görelim ondan sonra konuşursunuz!





Derviş Atakan:



Ey yönettiğini zannedenler! Halkın alım gücünü koruyacağınızı söylüyorsunuz. Hayat pahalılığını eksik de olsa belirleyip sonra da devletten maaş alan çalışan ve emeklilerin maaşlarından sonradan ödenmek üzere % 20 kesinti yapacağınızı açıklıyorsunuz. Peki; şimdi ben markete, eczaneye, petrol istasyonuna gittiğimde, devlete vergimi, elektrik, su ve diğer faturalarımı ödeyeceğimde sizin yaptığınız gibi utanmazlık, arsızlık, yüzsüzlük... (aile terbiyem gereği dilimin ucuna gelenleri yazmıyorum) yapıp sonradan ödenmek üzere % 20 eksik mi ödeyeceğim? Beceriksizsiniz, beceriksiz.