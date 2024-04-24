Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi Manisa’da

Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Düzenleme Komitesi'nin daveti üzerine Manisa’ya gitti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitmen Ayhan Bıçaklı başkanlığındaki halk dansları ekibi, bu yıl 484’üncüsü düzenlenen ve 23-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alacak. Ekip sanat etkinleri ve dans gösterilerine katılacak.