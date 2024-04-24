Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibi Manisa’da

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre eğitmen Ayhan Bıçaklı başkanlığındaki halk dansları ekibi, bu yıl 484’üncüsü düzenlenen ve 23-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alacak. Ekip sanat etkinleri ve dans gösterilerine katılacak.
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