“GÜNSEL’e KKTC olarak sahip çıkacağız”

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 20 akademisyen sanatçısı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımı ile açıldı. Tatar, yerli ve milli otomobil GÜNSEL’e KKTC devleti olarak sahip çıkacakları vurguladı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 20 akademisyen sanatçısı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 432’inci sergi olma özelliği taşıyan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 50 eseri bir araya getiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

13 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek serginin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Erdal Aygenç gerçekleştirdi.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 432’nci sergisi ile ve binlerce sanat eseri ile buradan insanlığa büyük bir seslenişte bulunuyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İzolasyonlara ve ambargolara rağmen dünyaya meydan okurcasına varlığımızı haykırmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs’ımızın gür sesinin bütün dünyada yankılanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başta olmak üzere Günsel Ailesi’ni yürekten kutluyorum” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiyemizden ve dünyadan ağırladığımız bütün üst düzey misafirlerimize, bu kampüste geliştirilen milli gururumuz GÜNSEL’i anlatarak bu projeye KKTC devleti olarak sahip çıkacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

Açılışı yapılan sergide, bir birinden güzel eserlere imza atan bütün sanatçıları kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “2023’te de, ülkemizi ileriye taşıyan bu açılışların hız kesmeden devam etmesini diliyorum” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Konuşmasına, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin eserleri ve sanatçıları ile birlikte her gün biraz daha ilerleyerek adını tüm dünyaya duyurduğunu dile getirerek başlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin öncülüğünde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünden ülkemize ve tüm dünyaya yayılan güçlü bir sanat dalgası yayılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir proje; varlığını geleceğe taşıma kararlılığı taşıyan ülkemizin can suyudur” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanat ve bilimden aldığımız güçle doğan bu üretkenlik Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri arasındaki konumunu da çok önemli bir seviyeye taşıdı. Times Higher Education ve ODTÜ URAP’ın sıralamalarının ardından, AD Scientific Index 2023 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer alırken, Türkiye genelinde 5’inci sırada Avrupa’da ise 408’inci sırada yer aldı. KKTC’nin en iyi akademisyenlerinin de sıralandığı listeye Yakın Doğu Üniversitesi damga vurdu. KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9’u; en iyi ilk 20 akademisyeninin ise 15’i Yakın Doğu Üniversitesi’nden yer aldı. Bu başarılarda emeği olan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Erdal Aygenç de “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin açılışında yaptığı konuşmasına, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçılarının yaklaşık beş yıldır her ay Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için karma sergi düzenlediğini belirterek başladı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin gelecek nesillere ışık tuttuğunu belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, bizler için örneği görülmemiş bir başyapıttır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının tamamlanması ile sanatsal ve kültürel varlığımız daha da güçlenecek. Gelecek kuşaklar ise sahip olduğumuz tüm bu zenginliklerden beslenerek yollarına devam edecek” dedi.