Güngör köylüleri başka taşocağı istemiyor

Güngör köyü sakinleri köylerinde daha önce faaliyette olan ve kapatılan bir taşocağının yeniden faaliyete başlaması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilmesini protesto etmek için bakanlık önünde eylem yaparak pankartlar açtı

Lefkoşa’nın kuzey doğusunda bulunan küçük köylerimizden biri olan Güngör köyü sakinleri köylerinde daha önce faaliyette olan ve kapatılan bir taşocağının yeniden faaliyete başlaması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilmesini protesto etmek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde pankartlı eylem yaparak basın açıklaması yaptılar.

Köylüler Bakanlık önünde sabah saatlerinde yaptıkları pankartlı eylemde ‘Sermayeye Doğayı Peşkeş Çekmeye Hayır’ ‘Yeni Taşocağı İznine Hayır’ ’Nefes Almak Hakkımız’ gibi pankartlar açarak bakanı istifaya davet ettiler.

KÖYE 350 METRE UZAKLIKTA

Eylem yapan Güngör köylüleri adına basına açıklama yapan Ayhan Demirtaş, bölgede zaten faaliyette olan 3 taşocağı olduğunu ve bunlardan birinin de yeniden açılacak olan Taşocağı izni alan şirkete ait olduğunu ifade ederek bu yeni taşocağı izninin iptalini istediklerini ifade etti. Demirtaş, yeniden açılmasına izin verilen taşocağının köye yaklaşık 350 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, bu taşocağının daha önce çalıştırıldığı yıllarda doğayı mahvettiğini de vurguladı.

Demirtaş, daha sonra Güngör köylüleri tarafından hazırlanan basın bildirisini okudu.

Basın bildirisi şöyle:

Değerli basın mensupları tüm çevreye ve doğaya sahip çıkmak için burada bulunan herkese teşekkür ederiz. Güngör Köyünde uzun yıllardır kapalı olan Taşocağına tüm çırpınışlarımıza rağmen Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca 5 yıllık yeni izin verilmiştir. Zaten faaliyette 3 adet Taşocağı köyümüzde mevcuttur ve bunlardan bir tanesi ilgili firmaya aittir. Ve ikinci bir izin verilmiştir. İlgili Taşocağı köyümüze 350 metre mesafededir. Aynı zamanda, Taşkent Köyüne de 1 Km mesafededir. Bu Taşocağı izinli olduğu yıllarda çatışma sahasını yasadışı bir şekilde aşmış doğayı ve çevreyi katletmiştir. İlgili mevzuata göre; Bu Taşocağının izninin derhal iptal edilip yargıya intikalinin sağlanması gerekmekteydi. Maalesef, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu işletme ödüllendirilmiş ve islah projesi kılıfı altında yeniden faaliyetine imkan sağlanmıştır. Bu karar alınırken, köylerde yaşayan insanların hayatı hiçe sayılmıştır, dağlarımız ve çevre sermayeye peşkeş çekilmiştir. Sayın bakan, halkın değil, sermayenin yanında olmayı tercih etmiştir. üzücü orman yangınları ve doğal afetlerin olacağı bu dönemde verilen bu izin kamuoyu vicdanım yaralamıştır. Halihazırda köyümüzde bulunan Taşocaklarıyla sorunlarımız sürerken, patlatmalardan ve tozdan evlerimiz ve sağlığımız ciddi zarar görmektedir. Bir ocak izni daha verilmesi kabul edilebilir değildir Bu nedenle sayın bakanı istifaya . davet ediyoruz. Verilen bu izinle ilgili yasal hakkımız olan mahkemeye başvurulmuş eylemlerin yanında ara emri için hukuk yoluna da başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

