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Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor

Girne Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğinde, bugün halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor.

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Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
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Kan bağış kampanyası “Bir damla kan hayat kurtarır” sloganıyla 10.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşecek.
Kan bağışında bulunmak isteyenler Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Sosyal İşler Şube Amirliği’ne başvurabilecek.
 
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