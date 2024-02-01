Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor

Kan bağış kampanyası “Bir damla kan hayat kurtarır” sloganıyla 10.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşecek.
Kan bağışında bulunmak isteyenler Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Sosyal İşler Şube Amirliği’ne başvurabilecek.
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