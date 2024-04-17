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Girne Antik Limanı’nda cumartesi günü turizm şöleni düzenlenecek

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Girne Antik Limanı’nda cumartesi günü turizm şöleni düzenlenecek
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Girne Antik Liman’da Turizm Haftası çerçevesinde cumartesi şölen düzenlenecek.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Turizm Şöleni, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda Girne Belediyesinin katkısıyla yapılacak.

Müzik, tiyatro ve halk dansları gösterilerinin de yer alacağı şölen etkinlikleri 10.30’da eski Girne Belediyesi binası önünde başlayacak.
Girne Antik Limanı’ndaki resmi açılış töreni saat 12.15'te yapılacak. Burada konuşmalar olacak. Şenlikte daha sonra Grup Otantik, Vadili Halk Dansları Ekibi, Ahmet Ced, Devlet Tiyatroları Tiyatrosu, Akdoğan Halk Dansları Ekibi, Ulaş Barış, TUFAD Halk Dansları Ekibi, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Serdar Quintet, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Folklor Ekibi, Grup Rast, Alayköy Halk Dansları Ekibi, Berkay, Ezgi ve Fikri Karayel sahne alacak. Gecede Geleneksel Kıbrıs Kıyafetleri Defilesi ve Jazz konseri de olacak.
Yiyecek, içecek ve alışveriş stantlarının da kurulacağı şölende ücretsiz Girne Antik Liman ve Girne Kalesi turları, karikatür çizimi, sergi ve viyolonsel dinletisi de yer alacak.
Turizm Şöleni’nin, restore çalışmalarının tamamlanması sonrası Girne Antik Limanı’nda düzenlenen ilk büyük etkinlik olacağı kaydedildi.
 
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