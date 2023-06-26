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Gençlik Kampında yeni liderlere “Temel Lider Eğitim Kursu” verildi

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Gençlik Kampında yeni liderlere “Temel Lider Eğitim Kursu” verildi
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı'nda 2023 yaz kampı öncesi yeni liderlere “Temel Lider Eğitim Kursu” verildi.
 
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da katılarak eğitimleri yerinde izledi.
 
Verilen kursun ardından yeni liderlere belgeleri verilirken, sırasıyla eski liderlere ve eğitim şeflerine de teşekkür belgeleri verildi.
 
Etkinlik geçmişte Eğitim Şefliği yapmış ve şuanda emekliye ayrılmış eğitim şeflerine plaket verilmesiyle son buldu.
 
Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, 2023 yaz dönemi kamplarına hazır olduklarını ve gençleri beklediklerini ifade ederek, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na da verdikleri eğitimden ötürü teşekkür etti.
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