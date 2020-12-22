Genç girişimciler için online eğitim platformu hizmette

“Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesinin bir parçası olarak hizmete sunulan eğitim platformunda nitelikli eğitmenler tarafından hazırlanan eğitimlerin yanı sıra birçok başarılı isimle çekilen “Başarı Yolunda” isimli bir video serisinin yer aldığı belirtildi

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği ve PeacePlayers-Kıbrıs’ın birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) finansmanlı “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” projesinin online eğitim platformunun hizmete girdiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, iki yıllık projenin bir parçası olarak hizmete sunulan eğitim platformunda nitelikli eğitmenler tarafından hazırlanan eğitimlerin yanı sıra birçok başarılı isimle çekilen “Başarı Yolunda” isimli bir video serisinin yer aldığı belirtildi.

Gençlerin talepleri baz alınarak hazırlanan dijital pazarlama, etkili iletişim becerileri, Yunanca, Excel kullanımı gibi alanlardaki eğitimlere, gençlerin platform üzerinden her zaman ulaşabilme olanağının da sunulduğu kaydedildi.

“Başarı Yolunda” serisinde yer alan bazı isimler arasında, akademisyen ve Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, dünyaca ünlü Zaha Hadid Architects Mimarlık Ofisi bünyesinde çalışmış ve bireysel olarak birçok başarılı projeye imzasını atan mimar Saffet Kaya, ödüllü müzisyen ve prodüktör İnal Bilsel, Kıbrıs’ta ve yurt dışında başarılı işletmeler açan genç girişimci Güran Ataker ve birçok sayıda bireysel ve karma sergide yer alan başarılı sanatçı Zehra Şonya bulunuyor.

Proje ekibinin, eğitimlerin gençlere kişisel ve profesyonel gelişim alanında yardımcı olmasını ve video serisinin gençlere hayallerini gerçekleştirme yolunda ilham vermesini ümit ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca proje ekibinin platformunun daha sonra da farklı kaynaklarla sürdürülebilir olması temennisi de dile getirildi.

Geleceğe İlham Ver Online Eğitim Platformu’na www.gelecegeilhamver.com adresinden ulaşılabileceği, “Başarı Yolunda” video serisi Geleceğe İlham Ver’in YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarından izlenebileceği kaydedildi.