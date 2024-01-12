GAÜ öğrencileri Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler aracılığıyla GAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak öncülüğünde gerçekleştirildi.

Projenin bütçesini kendileri karşılayan öğrenciler, huzurevinde kalanlara yönelik menü oluşturdular ve hediye verdiler.

Deliceırmak, etkinlikle, yaşlı bireylerin hatırlanması, değer verildiğinin ve unutulmadıklarını hissetmelerinin sağlanmasının amaçlandığını belirterek, “ Bu proje başta öğrencilerin insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal bilince duyarlı, aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunma örneği oluşturdu. Diğer yandan derslerimizdeki amaçlarımıza yani teorikte öğrenilen bilgileri pratiğe uyarlama konusunda da artı değer kazandırdı." ifadelerini kullandı.

