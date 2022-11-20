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FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi

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FOGEM Alikko ile Caher’i sahneledi
Kıbrıs Türk tiyatro sanatının unutulmaz karakterleri “Alikko ile Caher”, Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ekibi tarafından sahnelendi.
FOGEM’den yapılan açıklamaya göre, 1960’lı yılların ortasında Bayrak Radyosu’nda haftalık skeçler şeklinde sunulan Alikko ile Caher, radyo skeçlerindeki olayların belli bir sıra içinde yeniden uyarlanmasıyla Lefkoşa AKM'de seyirciyle buluştu.
Kıbrıs Türk tiyatrosunun büyük ustası merhum Kemal Tunç tarafından yazılan ve Alikko rolünde yine Kemal Tunç ve Caher rolünde Osman Balıkçıoğlu’nun görev aldığı dönemin oyunları, FOGEM’in dansçıları ve oyuncuları tarafından sahneye taşındı.
Oyunun prömiyerine Caher rolüyle tanınan İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Balıkçıoğlu’nun da katılması geceye anlam kattı. Oyunun bitiminde sahneye çağrılan Osman Balıkçıoğlu, Kemal Tunç’un kızları ve Yücel Köseoğlu’nun oğlunu da sahneye davet ederek duygusal anlar yaşattı.
FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, halkın oyuna ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “İnandığımız, çok çalıştığımız bir proje idi. Ancak halkın bu ilgisi bizim bile beklentimizin üzerinde oldu. Bizi bize anlatan bu oyunu ne kadar Kıbrıslı Türk’e ulaştırabilirsek kendimizi o kadar başarılı sayacağız” dedi.
Döşemeci, uzun bir hazırlık döneminden sonra, Kıbrıs Türkü’nün kendi değerlerinin sahnelendiği, kıyafetiyle, müziğiyle, lehçesiyle, dansıyla harmanlanan Alikko ile Caher’in 19 ve 23 Kasım’daki sahnelenmelerine ek olarak 3 ve 13 Aralık’ta da sahnelenmesi için çalışmalara başladıklarını bildirdi.
 
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