Fizyoterapistler Birliği'nde Şahveren Çakartaş yeniden başkan

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin iki yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurulu bugün yapılırken, Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş yeniden başkan seçildi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş yeniden getirtildi.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin iki yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2021’de Lefkoşa EMAA Sanat Merkezi Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve hijyen şartlarına uygun olarak yapıldı. Divan Başkanlığı’nı Sibel Karaca’nın yaptığı genel kurulda dernekler yasasına uygun olarak tüzük değişikliği de oy birliği ile onaylandı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, kapalı oylama sistemi ile gerçekleşen seçimle görevi devralan yeni yürütme kurulu şöyle oluştu:

Başkan: Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş

Asbaşkan: Uzm. Fzt. Münevver Özakalın

Genel Sekreter: Uzm. Fzt. Ayşe Volkan

Mali İşler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz

Halkla İlişkiler Koordinatörü: Uzm. Fzt. Caniz Ersümer Tonyalı

Eğitim Koordinatörü: Uzm. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu

Faal üyeler: Uzm. Fzt. Melis Sahilli Bağkur Fzt. Işılay Özaldemir Fzt. Kamil Bayraklı Yedek Üyeler: Fzt.Yeliz Kuset Fzt. Kardelen Besen

Denetleme Kurulu: Fzt Sibel Karaca Fzt. Buğçe Ebeler Uzm.Fzt. Hüseyin Özkader

Disiplin Kurulu: Uzm. Fzt. Fatma Özgöker Uzm. Fz. Emine Kütüküt Uzm. Fzt Cemaliye Hürer olarak belirlendi.

2021 yılında hala meslek ve birlik yasaları olmamasının zorlukları ve fizyoterapi mesleğini etkilediği ile ilgili temennilerde bulunan birlik üyeleri, yasanın bir an önce çıkması ve fizyoterapi ve rehabilitasyon diploması olmayanların “sahte” uygulamalarının devletçe bir an önce denetlenmesi gerektiğinde hemfikir olundu. Önümüzdeki dönemde de birliğin en asli hedefinin halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi olduğu da vurgulandı.