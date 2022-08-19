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Fazıl Say, Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak

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Fazıl Say 13 Eylül’de “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak

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Fazıl Say, Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak
ünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali açılışında “İlk Şarkılar ve Piyano Eserleri Konseri” ile Salamis Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak.
Konser; 13 Eylül Salı günü saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro da yer alacak.
Fazıl Say'ın; Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel, Orhan Veli gibi önemli şairlerin şiirlerini besteleyerek oluşturduğu İlk Şarkılar'da, Say’ın piyanosuna solist Serenad Bağcan eşlik edecek. Say, bu konserde İlk Şarkılar'ın yanı sıra solo olarak kendi eserlerini de seslendirecek.
Biletler, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Yenikent, İskele Deniz Plazalardan veya Online Bilet: biletfest.com’dan temin edilebilecek. 
Bilet ücretleri (%16 KDV dahil) şöyle:
“300 TL (Antik Tiyatro basamaklar), 450 TL (VIP: Sahne önü sandalyeler), 350 TL (Konser akşamı girişten - basamaklar).
6 yaşından küçüklerin etkinlik mekanına alınmayacağı ve 6 yaş ve üzeri çocukların bilete tabi oldukları belirtildi.
 
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