Farklı bir gün geçirmek isteyenler Tatlısu Ot Festivaline davet edildi

Kıbrıs Kültürü Halk Dansları, çeşitli konserler, gün boyunca çeşitli farklı animasyonlar, Tümü dolan yaklaşık 120 çeşitli stant, gezilebilecek tarihi yerleriyle Tatlısu Ot Kültür festivali 3 Mart Pazar günü yapılıyor

Tatlısu Belediyesinin bu yıl yine Final Organizasyon işbirliği ile düzenleyeceği Ot Kültür festivali 3 Mart Pazar günü yapılıyor. Festivalin basın toplantısı bugün Zambak tatil köyünde yapıldı.

Açılışı saat 10:00'da gerçekleşecek ve ana hedefi doğada yetişen yenilebilen Ot çeşitlerinin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek olan festivalde adeta yok, yok demek de yerinde olur.

Kıbrıs Kültürü Halk Dansları, çeşitli konserler, gün boyunca çeşitli farklı animasyonlar, Tümü dolan yaklaşık 120 çeşitli stant, gezilebilecek tarihi yerler.

Ve de benzeri sürprizler ile halkımızın güzel ve farklı bir gün geçirebilmesi için adeta her şey düşünülmüş.

Basın toplantısında konuşan Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orçan, Final Organizasyon direktörü Yıltan Tozakı ve Festivalin sunucusu Pembe Düzova festivalin önemine dikkat çekerek farklı güzel ve mutlu bir gün geçirmek adına tüm halkımızı festivale davet ettiler.