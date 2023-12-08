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Erdal Abit Anı Yol Koşusu bu yıl 18 Aralık tarihinde Lefke'de yapılacak

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Erdal Abit Anı Yol Koşusu bu yıl 18 Aralık tarihinde Lefke'de yapılacak
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın ilkokullar arası tasarladığı sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek Erdal Abit Anı Yol Koşusu bu yıl 18 Aralık tarihinde Lefke'de yapılacak. Okulların 6 kişiden oluşan takımlarla katılacağı koşu 18 Aralık Pazartesi sabah saat 10.00’da başlayacak.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre, “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek ve hem öğretmenleri hem de öğrencileri bir araya getirecek etkinlikte, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedefleniyor.
Erdal Abit’in anısını yaşatmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen koşuya katılım başvuruları perşembe gününe kadar yapılabilecek.


Koşu güzergâhı CMC Mühendis Evleri yakınlarından başlayıp, bitiş noktası Karadağ Stadyumu olacak. Koşu, kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre olarak planlandı.
Kayıt ve bilgi için 05338639971 numaralı telefona ulaşılabilir.
 
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