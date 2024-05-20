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Ercan Havalimanı’nda klasik otomobil şöleni düzenlenecek

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Ercan Havalimanı’nda klasik otomobil şöleni düzenlenecek
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Ercan Havalimanı’nda cumartesi günü “Klasik Otomobil Şöleni” düzenleniyor.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile T&T Havalimanı İşletmeciliği işbirliğinde düzenlenecek şölen 14.00'de başlayacak.

Klasik otomobillerin sergileneceği şölende, DJ Hass- E yönetiminde 70’ler, 80’ler ve 90’ncı yıllara ait nostaljik şarkılar da çalınacak.
 
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