Ercan Havalimanı’nda klasik otomobil şöleni düzenlenecek

Ercan Havalimanı’nda cumartesi günü “Klasik Otomobil Şöleni” düzenleniyor.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü ile T&T Havalimanı İşletmeciliği işbirliğinde düzenlenecek şölen 14.00'de başlayacak.
Klasik otomobillerin sergileneceği şölende, DJ Hass- E yönetiminde 70’ler, 80’ler ve 90’ncı yıllara ait nostaljik şarkılar da çalınacak.
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