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Emete ile Şevki evlilik yolunda ilk adımı attılar

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Emete ile Şevki evlilik yolunda ilk adımı attılar
Besimler ve Kıralp ailesinin mutlu günü.
Besimler ailesinin küçük kızı Emete ile Kıralp ailesinin biricik oğlu Şevki yuva kurmak için ilk adımı attılar.
İki aile arasında gerçekleşen törenle pandemi kurallarına uygun olarak yüzükler takıldı.
Bizde Halkın Sesi Gazetesi olarak genç çiftimize mutluluklar diliyoruz.
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