Yerel vaka sayısında gerileme yok

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC2de son 24 saatte yapılan test sayısı 9240 olup, 47'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 4 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 47 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 18 kişisi Lefkoşa, 20 kişisi Girne, 6 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-3 / Gaziköy-1 / Dumlupınar-1/ Düzova-1/ Hamitköy-2 / Taşkınköy-2 / Alayköy-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Haspolat-1/ Erdemli-1

Girne - Girne Merkez- 9/ Yukarı Girne-2 / Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Boğazköy-1/ Karşıyaka-1/ Dağyolu-1 / Zeytinlik-2 / Dikmen-1/ Ağırdağ-1

Gazimağusa - Çanakkale-1/ Tatlısu-1/ Gülseren-1 / Akdoğan-1 / Anadolu Bölgesi-1 / Sakarya-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-1 / Kalkanlı-1

İskele - Kuzucuk-1

2 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9240

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 47

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.488.903

Toplam Vaka Sayısı: 8212

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7754

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 432

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 358

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4510

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 739

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 329

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2987

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.115