banner913
banner932
Gaziköy, rövanşı da vermedi
Gaziköy, rövanşı da vermedi
555 0
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
27 0
 
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
43 0
Derinya’da geçişler duracak
Derinya’da geçişler duracak
194 0
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
19 0
BTM 2’de goller final için
BTM 2’de goller final için
56 0
Limasol’da büyük yangın çıktı
Limasol’da büyük yangın çıktı
25 0
banner964

Elektrikçi, “Şampiyon Melekler” için koştu

banner476

banner825
Elektrikçi, “Şampiyon Melekler” için koştu
banner971
Ülkenin başarılı sporcularından Kemal Elektrikçi bugün Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya “Şampiyon Melekler” için koştu.

Elektrikçi sabahın erken saatlerinde çıktığı Lefkoşa’dan koşarak yaklaşık 5 saatte Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne gitti.
Kemal Elektrikçi, Gazimağusa’da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından alkışlarla karşılandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.