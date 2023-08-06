Elektrikçi, “Şampiyon Melekler” için koştu

Ülkenin başarılı sporcularından Kemal Elektrikçi bugün Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya “Şampiyon Melekler” için koştu.
Elektrikçi sabahın erken saatlerinde çıktığı Lefkoşa’dan koşarak yaklaşık 5 saatte Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne gitti.
Kemal Elektrikçi, Gazimağusa’da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından alkışlarla karşılandı.
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