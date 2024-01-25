Dünya Festivaller Birliği’nden Mehmetçik Büyükkonuk’a teşekkür

CIOFF Kıbrıs Temsilcisi, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa imzasıyla, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya verilen belgede Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin halk dansları ve kültürümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) Kıbrıs Temsilciliği tarafından Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ve katılım belgesi verildi.

CIOFF Kıbrıs Temsilcisi, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa imzasıyla, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya verilen belgede Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin halk dansları ve kültürümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.



Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu belge töreninde yaptığı konuşmada, bir toplumun geleceğinin kültür olduğunu dile getirerek, “Kültür bizim için çok önemli, diğer ülkelere kendi kültürümüzü anlatmak ve onların kültürünü öğrenmek ülkemiz için tanıtıcı bir faaliyettir” dedi.

Tuğlu, bu kültür kaynaştırılmasının çocukların ve gençlerin geleceği için, dünyadan haber almaları için çok önemli olduğunu ifade ederek, yapılan katkılardan dolayı teşekkür ederek kendi belediyesinin de buna dahil olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek şu şekilde konuştu:

“Hepinizin emeklerine sağlık, inanıyorum ki çok daha geliştirerek daha fazla katılımla, daha fazla kültürün kaynaşmasıyla bizim ülkemizi de tanıtmak için çok önemli bir adım olacaktır.”

ÖZLEM KADİRAĞA: CIOFF KUZEY KIBRIS ADINA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ

CIOFF Kıbrıs Temsilcisi, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da yaptığı konuşmada, CIOFF International tarafından festivalin 2019 yılında kabul edildiğini belirtti.

Kadirağa, CIOFF hakkında geniş bilgi vererek, 2004 yılından bu yana CIOFF’taki mücadelelerini sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı ve her türlü Rum ambargosu ve politik engellemelere rağmen dimdik ayakta durduklarını belirterek bu süreç içerisinde görevde olan Cumhurbaşkanları ve hükümetlerin yanında olduklarını dile getirdi.

Özlem Kadirağa festivali düzenleyen belediyelerin etkinliklerdeki başarısını kutlayarak, “Düzenlediğiniz bu başarılı festivaller sayesinde CIOFF’ta en güzel yerdeyiz. Bu başarılı çalışmalarınızın ve organizasyonlarınızın birlik ve beraberlik içerisinde devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen festivaller sayesinde kültürümüzün dünya ile tanıştığını belirten Özlem Kadirağa aynı şekilde festivallerin turizm sektörüne de olumlu yönde katkılarda bulunacağını ifade ederek, “Bugün burada siz değerli belediyemize CIOFF Kuzey Kıbrıs adına teşekkür ederiz” dedi.

