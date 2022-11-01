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“Dördüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi

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“Dördüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi

Hedef, daha etkili hizmet
 
Polis Genel Müdürlüğü tarafından, dün “Dördüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.



Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda; “Polis Örgütünde Yapısal Dönüşüm İhtiyacı”, “Organize Suçlarla Mücadele ve Bu Mücadelede Olması Gereken İç Örgütlenme Yapısı”, “Güvenlik ve Devriye Hizmetlerinde Modern Yaklaşımlar”, “Polis Örgütünde Denetim Mekanizmasının Güncellenmesi”, “Yazışma Sisteminde Çağdaş Çözümler”, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi” ve “Polis Genel Müdürlüğü’nün On Yıllık Tedarik Planı” konu başlıklarında mevcut durum, yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler ile ilgili çözüm önerileri ve sitemin getireceği faydalar irdelendi.  


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