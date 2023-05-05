Depremzede kadınlar moral buldu

Lefkoşa’da Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep’ten gelen kadın üreticilerin el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı. Satıştan elde edilen gelir kadın üreticilere kalacak

“Depremzede Üreten Kadınlar Kıbrıs ile Buluşuyor” sloganıyla “Kadın Kadının Yurdudur Festivali” Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA Koop) İstasyon’da yapıldı. Gün boyu devam eden festivalde, Türkiye’de depremden etkilenen kadın üreticilerin ürünleri satışa sunuldu.Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Gİ-KA Koop önderliğindeki etkinlik, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Hatay Gastronomi Evi iş birliğinde düzenlendi.Etkinlikte, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep’ten gelen kadın üreticilerin el işi ve gıda ürünlerinin satışı yapıldı. Satıştan elde edilen gelir kadın üreticilere kalacak.Festivalde, Şampiyon Meleklerin tişörtleri de satışa sunulurken, “Dört Mevsim Kıbrıs Yemekleri” adlı kitabın yazarı Kıymet Alibey ise, kitapseverler için kitabını imzaladı.GİKAD Başkanı İçim Kavuklu etkinlikte yaptığı konuşmada, depremzede kadınlara moral vermek, onların yanında olmak ve desteklerini hissettirmek istediklerini belirterek, “Sertleşen kalbimizin huzur bulması için bize bir fırsat verdi” dedi.Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin etkilerinin hala devam ettiğine dikkat çeken Kavuklu, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay’dan kadınların üretim veya satış yerlerini kaybettiğini ifade etti.Depremzede kadınları KKTC’ye getirerek, ürünlerinin satışa destek olmak istediklerini anlatan Kavuklu, kadınların, ekonomik olarak güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.Kadınların moral bulması durumunda daha çok üreteceklerini belirten İçim Kavuklu, depremzede kadınların sıkıntılarını Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na da götürüp, çözmeye çalışacaklarını kaydetti.Her kadının ayrı ayrı hikayesi olduğunu ifade eden Kavuklu, “Ekonomik olarak onlara katkı sağlamamız lazım, psikolojik olarak onları güçlendirmemiz lazım” diyerek, bunun işe yaradığını, kadınların moral bulduğunu söyledi.“Bugün biz kadınlarımıza bir nefes olduk, gün gelecek bizim ihtiyacımızda onlar bize nefes olacak” diyen GİKAD Başkanı Kavuklu, Türkiye ile karşılıklı ürün alışverişini gerek gümrüklerde gerekse taşımacılık alanında kolaylaştırmak gerektiğini kaydetti.Kadınların her birinin ayrı acıları olduğunu dile getiren Kavuklu, “Burada hepimiz acıları paylaştık. Biliyoruz acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar büyür” şeklinde konuştu.GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, etkinlikte, Şampiyon Meleklerin tişörtlerini de satışa sunduklarını ifade ederek, Şampiyon Melekler Derneği’ne destek olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Kavuklu, “Unutmadık, unutturmayacağız ve yaşatmak için de elimizden geleni yapacağız” dedi.