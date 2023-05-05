Kayıp köpeği bulana 30 bin TL ödül

İskele bölgesinde 18 gündür kayıp olan Lolo isimli köpek aranıyor.Lolo'yu gören veya yerini bilenlerin 05338801044-05438795585 numaralı telefonlara bilgi vermesi istendi. Lolo'nun sahibi köpeği bulanın 30 bin TL ödüllendirileceğini söyledi.İskele köpek barınağından yapılan duyuru şöyle:“Sağdaki LOLO uzun zamandır iskele itfaiye bölgesinde kayıp 30 bin TL ödül kondu ve bulunamadı. Şimdi de soldaki kardeşi kayıp ayni bölgede. Birilerinin kasten alıp farklı bölgelere attığını düşünüyoruz. Şu an adanın her yerinde olabilirler”