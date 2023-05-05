Kayıp köpeği bulana 30 bin TL ödül

İskele bölgesinde 18 gündür kayıp olan Lolo isimli köpek aranıyor.
Lolo'yu gören veya yerini bilenlerin 05338801044-05438795585 numaralı telefonlara bilgi vermesi istendi. Lolo'nun sahibi köpeği bulanın 30 bin TL ödüllendirileceğini söyledi.
İskele köpek barınağından yapılan duyuru şöyle:
“Sağdaki LOLO uzun zamandır iskele itfaiye bölgesinde kayıp 30 bin TL ödül kondu ve bulunamadı. Şimdi de soldaki kardeşi kayıp ayni bölgede. Birilerinin kasten alıp farklı bölgelere attığını düşünüyoruz. Şu an adanın her yerinde olabilirler”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.