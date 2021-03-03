Değirmenlik bölgesi iş insanlarından eğitime katkı

Değirmenlik bölgesi iş insanları Ali Paça ve Nurullah Yıldız’a eğitim ve öğretim konusunda bölge okullarından Değirmenlik Lisesi ve öğrencilerine 30 tablet bağışladı

Küresel salgın Covid - 19 sürecini dayanışma, sorumluluk ve toplumsal bir özveriyle göğüsleyen Değirmenlik Belediyesi, bölge insanlarımız ile birlikte bölge okullarının yanında.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, bölge iş insanları Ali Paça ve Nurullah Yıldız’a eğitim ve öğretim konusunda bölge okullarından Değirmenlik Lisesi ve öğrencilerine sağlamış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ederek, birer teşekkür plaketi takdim etti.Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Alibaba Erden, Müdür Muavinleri Nilgün Akmercan, Seran Özzağlı ve Şirin Dervişoğulları, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek, tabletlerini aldılar.Müdürü Hale Alibaba Erden, okullarına 30 tablet bağışlayarak eğitime katkı sağlayan İş İnsanları Ali Paça ve Nurullah Yıldız’a teşekkür etti. Erden, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e de her zaman eğitimi desteklediği ve okulların yanında olduğu için teşekkür etti.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, koordineli bir şekilde çalışacaklarının altını çizdi.