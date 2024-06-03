Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kuzey Kıbrıs Turkcell'in 25’inci yılına özel konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, imzalanan protokol kapsamında, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 25’inci yılına özel konser düzenledi.Yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Turkcell'in 25’inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen geceye, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi ile Milletvekili Ürün Solyalı ve eşi de katıldı.Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Keman Virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev’e eşlik ettiği konserde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir şirketin teknoloji anlamında yaptığı yatırımları paylaştı.Sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinen Küçüközdemir, bu kapsamda sanata ve sanatçıya da her zaman destek verdiklerini dile getirerek, düzenlenen gece için tüm orkestraya ve katkı koyan herkese teşekkür etti.Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum kullanıcıları ve sanatseverlere özel ücretsiz olarak düzenlenen konserin konaklama sponsoru ise Pia Bella Otel oldu.