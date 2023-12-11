“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” fotoğraf sergisi Çarşamba günü açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” isimli fotoğraf sergisi açılışı saat 16.00’da yapılacak.
Sergi, 30 Aralık 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
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