Christmas Bazaar'a yoğun ilgi

Gazimağusa’da düzenlenen Christmas Bazaar etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Farklı kültürlerin bir arada yaşam sürdüğü Gazimağusa’da Gazimağusa Belediyesi’nin organizatörlüğünde Christmas Bazaar düzenlendi.Namık Kemal Meydanı'nda düzenlenen ekinlikte farklı kültürlerden yiyecek ve içecek standları ile çeşitli dans gösterileri yer alırken Bandabuliya'da çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerde birçok atolye çalışması oldukça ilgi gördü.Etkinlikte yer alan ülkemizin sevilen müzik gruplarından Retro Çalgıcıları'nın sahne performansı çok beğenildi.Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında Gazimağusa'nın farklı kültürlerin kucaklandığı ve bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceği bir kent olmasının hedeflediğini kaydetti. Konuşmasında birlikteliği vurgulayan Uluçay, herkesin yeni yılını kutlayarak etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyanlara teşekkür etti.Christmas Bazaar dün öğle saatlerinden itibaren çocuklar için çeşitli atolye çalışmaları ve saat 16:00 itibari ile de çeşitli sahne gösterileri ile devam etti.