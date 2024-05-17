banner913
banner932
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
10 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
7 0
 
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
22 0
"Holguin maksadını aştı"
14 0
"Devlet, 100 milyon TL zarara uğratıldı"
15 0
Ortopedikler Derneği'nde infial
Ortopedikler Derneği'nde infial
78 0
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
20 0
banner1032

Ceviz Festivali 2 Haziran'da yapılıyor

banner1020

banner974
Ceviz Festivali 2 Haziran'da yapılıyor
banner971
14. Lefke Ceviz Festivali, 2 Haziran Pazar günü yapılıyor.
Lefke Belediyesi'nin Lefke Turizm Derneği ile işbirliğinde düzenlediği festival saat 10.00'da başlayacak. Lefke Çarşı Merkezi'nde yapılacak festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikler 20.00’ye kadar sürecek.
Üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla organize edilen festivalde gösteriler ve çok sayıda aktivite olacak. Kurulacak stantarda ceviz ve ceviz macunu gibi çeşitli ürün satışı yapılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.