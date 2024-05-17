Ceviz Festivali 2 Haziran'da yapılıyor

14. Lefke Ceviz Festivali, 2 Haziran Pazar günü yapılıyor.
Lefke Belediyesi'nin Lefke Turizm Derneği ile işbirliğinde düzenlediği festival saat 10.00'da başlayacak. Lefke Çarşı Merkezi'nde yapılacak festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikler 20.00’ye kadar sürecek.
Üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla organize edilen festivalde gösteriler ve çok sayıda aktivite olacak. Kurulacak stantarda ceviz ve ceviz macunu gibi çeşitli ürün satışı yapılacak.
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