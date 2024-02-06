Büyük beğeni aldılar

Ülkemizde geçtiğimiz hafta düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarına katılan Arkın Group bünyesindeki The Arkın İskele, The Arkın Colony Hotel ve The House and Garden büyük beğeni topladı.Evlenmeyi düşünen çiftlere birbirinden şık mekanları ve konseptleri ile görkemli bir sunum hazırlayan hoteller konukların ilgisiyle karşılaştı.İzaz ikramların da yapıldığı 4 gün süren fuarda, kuruluşlar kurdukları renkli dekorla da yoğun ilgi gördüler.Fuarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, The Arkın Group standını da ziyaret etti.