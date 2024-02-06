banner913
banner932
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
21 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
31 0
 
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
59 0
“Hükümetin kararını sallayan yok”
“Hükümetin kararını sallayan yok”
18 0
Ekmekte fiyat kaosu
Ekmekte fiyat kaosu
54 0
Çanakkale, tek attı 3 aldı
Çanakkale, tek attı 3 aldı
37 0
Dipkarpaz’a, Akova freni
Dipkarpaz’a, Akova freni
90 0
banner1012
banner985

Büyük beğeni aldılar

banner974
Büyük beğeni aldılar
banner971
Ülkemizde geçtiğimiz hafta düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarına katılan Arkın Group bünyesindeki The Arkın İskele, The Arkın Colony Hotel ve The House and Garden büyük beğeni topladı.

Evlenmeyi düşünen çiftlere birbirinden şık mekanları ve konseptleri ile görkemli bir sunum hazırlayan hoteller konukların ilgisiyle karşılaştı.

İzaz ikramların da yapıldığı 4 gün süren fuarda, kuruluşlar kurdukları renkli dekorla da yoğun ilgi gördüler.

Fuarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, The Arkın Group standını da ziyaret etti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.