banner913
banner932
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
Yeşilırmak’ta 24 kg yağış kaydedildi
14 0
Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
Gazimağusa’da trafik kazası..Aracın çarptığı yaya yaralandı
34 0
 
“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi
“Küresel ısınma ve karbon ayak izi” konulu seminer düzenlendi
39 0
“Rumlar özür dilemeli”
“Rumlar özür dilemeli”
28 0
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
Ölümlü kazaya 6 ay hapis
33 0
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
Karşıyaka'nın nefesi yetmedi
40 0
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
Dünyada çevre alanında 2023 böyle geçti
11 0
banner996
banner985

BRT'de Hakan Çakmak sergisi ve resepsiyon düzenlenecek

banner989

banner974
BRT'de Hakan Çakmak sergisi ve resepsiyon düzenlenecek
banner971
60’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 60’ıncı yıl kutlamaları kapsamında yarın sergi açılışı ve resepsiyon düzenlenecek.
Kurumda yıllarca emek veren Hakan Çakmak’ı anmak, adına sanat programlarında röportaj yaptığı sanatçıların Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan sergi, yarından itibaren BRTK Müzesine taşınıyor.
Yarından itibaren BRTK HD sergi salonunda yer alacak çalışmalar daha sonra BRT Sanat Güncesi Koridorunda kalıcı olarak yer alacak ve ziyaret edilebilecek.
Serginin proje sorumluluğunu yapan Ayhatun Ateşin, Hakan Çakmak’ın BRT’deki çalışma hayatı boyunca yaptığı sanat programlarına katılan 60 sanatçının eserlerinin bu sergide yer aldığını söyledi.
Hakan Çakmak’ın çalışma hayatı boyunca farklı sanat dallarındaki 300 sanatçıyla yaptığı röportajları kayıt altına alarak koruduklarını belirten Ateşin, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri anımsamanın ve bunları arşivlemenin önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Ayhatun Ateşin, tarihin izlerini günümüze taşıyan bu röportajları, BRTK aracılığıyla, izleyicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.
Ateşin, bunun da sanatsal ve kültürel mirasın paylaşımı ve gelecek nesillere aktarımı adına önemli olduğunu vurguladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.