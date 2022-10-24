Bağımsız aday Reşat Kansoy Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan Reşat Kansoy Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan Reşat Kansoy, seçilmesi halinde, Güzelyurt’un her noktasında yayaların güvenle yürüyebileceği, kaldırım ve yayalara ait olan kamusal alanların, trafik güvenliğini tehdit etmekten kurtulacağını, erişilebilir, çağdaş bir kentin Güzelyurt çarşısına, daha çok turist ve öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağını, böylelikle bölgesel ekonomiye katkı sağlanacağı inancını dile getirdi.Esnafın gelir kaynaklarını artırmak için projelere yer verdiğini kaydeden Kansoy, “Güzelyurt belediyesinin daha fazla turist ve daha fazla öğrenci ile kucaklaşması tüm sektörleri mutlu edecektir” dedi.Kansoy, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin düzenlediği 7. Geleneksel Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı.Kansoy, gençlerle birlikte; kentin hem yaya hem de bisiklet ve kaykay / scooter kullanıcıları için, güvenli bir hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken bu etkinlikte olmaktan keyif aldığını, herkesin güvenle sokaklarında dolaşabileceği yepyeni bir Güzelyurt için, çalışacağını kaydetti.Kansoy, etkinlik sırasında, Güzelyurt’un yeni yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunu belirtti.“Gençlerimizin bu topraklarda yaşaması için, sosyal konut ve toplu konut projelerini merkezi hükümet ile birlikte hayata geçirmek boynumuzun borcudur” diyen Kansoy, Sivil Toplum Örgütleri’nin, bu tür kültürel ve çevreci etkinliklere, göreve geldikleri günden itibaren aktif katkı sağlayarak, destek vereceklerinin altını çizdi.