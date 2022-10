Sizin Dünyanız: Serap Kanay

Bugünkü konuğum dürüstlüğü, cesareti, kendine olan güveni ve geleceğe bırakmak istediği hayalleriyle gerçek bir Kıbrıslı... Sanatçı – Sosyal Yorumcu – Turist Rehberi Serap Kanay...

Dürüst ve Cesur.Tam Zamanlı Sanatçı Olmak İsterdim Rehberliği de hobi olarak yapmak.Deniz Kirliliği.Yalan ve Açgözlülük.Zaman mekan ve eldeki bilgilere göre elimden geleni yaptım diye düşünmek isterim.Bir En Büyük var mı bilemedim ama Kızım, Sergilerim, 50.Doğum Günümde Mastıra Başlamam, Afro Kıbrıslılar Gündemim, Torunum, Aşk Denizim, Kıbrıs’ım daimi sevinçlerim arasındadır.21imde İngiltere’ye Gitmek, Gerçek Sevişmeyi Öğrenmek, Anne Olmak‘Deli Kadın Hikayeleri’; Mine Söğüt, ‘Barış! Yürümekteyim Aşkla Sarılayım Diye Sana’; Mehmet Kansu, ‘Caribbean Dozen - Poems From Caribbean Poets’Vazgeçilmezim Caz ve Klasik Müzik ama her türlü müziği dinlerim yerine göre.Pierrot le Fou. 1965 Yapımı Godard Filmi. Doğru Dürüst Sinema deneyimi yaşayamadığımız için pek film seyretmem.Kırık Citrine taşlardan bir bileklik - Bolluk, Bereket, Başarı ve Para Taşı olarak bilinir.Ay Dolabıma hiç girmesek mi? :) Her şeyin yeri ve zamanı gelir diye atamıyorum eskilerimi, geliyor da yani.Ne sevdiğimi iyi bilenlerden kitap, takı, çikolata.Kararsızlık ve Herşeyi son ana bırakma halim. Bir işe başlamadaki tembelliğim.Cesaretim ve azmim.Dedikodu, Kıskançlık, Sigara, Çevre Kirliliği ve Açgözlülük olmasa ne güzel olur.Aşk, Sanat/ım, Sağlık, AşkDenizim.Elim Lezzetlidir severek yaptığım tek ev işidir her yemek, dolayısıyla iyi olur.Kavgalardan, Sigaradan, Açgözlülükten Arınmış Sevgi ve Hoşgörü ile paylaşılan bir dünya.Her şey, Hayatın Kendisi.Nina Simone, İsabel Allande.Vardı birkaç yer ama Pandemiden dolayı uzaklar artık zor.Hazır olan ve Hazırlamakta Olduğum Kitaplarımın bir an önce basılıp yayınlanması.Pandemi bizi ilk kapattığında ne kadar az ile yetinip geçinebildiğimizi sırf lüksün hayat kurtarmadığını hatırlayıp kıymet bilerek yaşasak hep ne güzel olur…