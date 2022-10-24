Sizin Dünyanız: Serap Kanay

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Dürüst ve Cesur.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Tam Zamanlı Sanatçı Olmak İsterdim Rehberliği de hobi olarak yapmak.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Deniz Kirliliği.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan ve Açgözlülük.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Zaman mekan ve eldeki bilgilere göre elimden geleni yaptım diye düşünmek isterim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Bir En Büyük var mı bilemedim ama Kızım, Sergilerim, 50.Doğum Günümde Mastıra Başlamam, Afro Kıbrıslılar Gündemim, Torunum, Aşk Denizim, Kıbrıs’ım daimi sevinçlerim arasındadır.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
21imde İngiltere’ye Gitmek, Gerçek Sevişmeyi Öğrenmek, Anne Olmak
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
‘Deli Kadın Hikayeleri’; Mine Söğüt, ‘Barış! Yürümekteyim Aşkla Sarılayım Diye Sana’; Mehmet Kansu, ‘Caribbean Dozen - Poems From Caribbean Poets’
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Vazgeçilmezim Caz ve Klasik Müzik ama her türlü müziği dinlerim yerine göre.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Pierrot le Fou. 1965 Yapımı Godard Filmi. Doğru Dürüst Sinema deneyimi yaşayamadığımız için pek film seyretmem.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kırık Citrine taşlardan bir bileklik - Bolluk, Bereket, Başarı ve Para Taşı olarak bilinir.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Ay Dolabıma hiç girmesek mi? :) Her şeyin yeri ve zamanı gelir diye atamıyorum eskilerimi, geliyor da yani.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ne sevdiğimi iyi bilenlerden kitap, takı, çikolata.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Kararsızlık ve Herşeyi son ana bırakma halim. Bir işe başlamadaki tembelliğim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Cesaretim ve azmim.
OLMASA DA OLUR...
Dedikodu, Kıskançlık, Sigara, Çevre Kirliliği ve Açgözlülük olmasa ne güzel olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Aşk, Sanat/ım, Sağlık, AşkDenizim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Elim Lezzetlidir severek yaptığım tek ev işidir her yemek, dolayısıyla iyi olur.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kavgalardan, Sigaradan, Açgözlülükten Arınmış Sevgi ve Hoşgörü ile paylaşılan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Her şey, Hayatın Kendisi.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Nina Simone, İsabel Allande.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Vardı birkaç yer ama Pandemiden dolayı uzaklar artık zor.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Hazır olan ve Hazırlamakta Olduğum Kitaplarımın bir an önce basılıp yayınlanması.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Pandemi bizi ilk kapattığında ne kadar az ile yetinip geçinebildiğimizi sırf lüksün hayat kurtarmadığını hatırlayıp kıymet bilerek yaşasak hep ne güzel olur…
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