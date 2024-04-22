Aysan Özcezarlı perşembe günü kitaplarını imzalayacak

Yazar-şair Aysan Özcezarlı, 25 Nisan Perşembe günü Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi'nde kitaplarını imzalayacak.
Satış gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı imza günü etkinliği saat 19.00’da başlayacak.
Özcezarlı okurları için şiirlerine yer verdiği “Gök baharım” ve öykü kitabı “Balyoz”u imzalayacak.
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