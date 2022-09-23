banner875
banner815
Driftte heyecan yeniden başlıyor
Driftte heyecan yeniden başlıyor
14 0
Gol düellosunun kazananı MTG
Gol düellosunun kazananı MTG
58 0
 
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
10 0
Sonbahar ekinoksu nedir?
Sonbahar ekinoksu nedir?
9 0
Girne Caddesi yarış pisti gibi
Girne Caddesi yarış pisti gibi
30 0
Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel
Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel
42 0
Klasikler slalom finali için piste çıktı
Klasikler slalom finali için piste çıktı
13 0
banner878

“Avrupa Diller Günü Fuarı” Cumartesi gerçekleşecek

banner476

“Avrupa Diller Günü Fuarı” yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

banner825
“Avrupa Diller Günü Fuarı” Cumartesi gerçekleşecek
 
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Avrupa Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdür Vekili Virve Vimpari yapacak.
Açıklamaya göre çocukları, gençleri ve aileleri hedefleyerek onlara AB dillerini, kültürlerini ve öğrenme fırsatlarını keşfetme imkânı sunmayı hedefleyen etkinlikte çeşitli aktiviteler de yer alacak.
Etkinlikte, Kıbrıs Fransız Enstitüsü, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği ve Goethe-Institut Kıbrıs ilgili stantlarda dil öğrenme fırsatları ve kültürleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacak. 


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.