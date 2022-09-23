“Avrupa Diller Günü Fuarı” Cumartesi gerçekleşecek

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Avrupa Komisyonu’nun desteği ile düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdür Vekili Virve Vimpari yapacak.

Açıklamaya göre çocukları, gençleri ve aileleri hedefleyerek onlara AB dillerini, kültürlerini ve öğrenme fırsatlarını keşfetme imkânı sunmayı hedefleyen etkinlikte çeşitli aktiviteler de yer alacak.

Etkinlikte, Kıbrıs Fransız Enstitüsü, Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği ve Goethe-Institut Kıbrıs ilgili stantlarda dil öğrenme fırsatları ve kültürleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.





