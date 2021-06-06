“Atıkları geri dönüşüme ver, adaya bir nefes ver” projesi başladı

Projede, “Çevreye bırakılan plastikler, yağmur sularıyla denizlere taşıyor ve pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor. Plastik, kağıt, metal ve cam atık değildir, bu malzemeleri ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme katkı koyabilirsiniz. Kullanım süresi dolmuş atıkları geri dönüştürerek hem doğanın korunmasına hem ülke ekonomisine hem de enerji tasarrufu yapmaya sen de katkı koy” çağrısında bulunuldu

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan “Atık Yönetimi Projesi” hayata geçti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Tatlısu Belediyesi önünde yer aldı. Ana sloganları “Önemsiyoruz, dönüştürüyoruz”, “Daha güzel bir dünya için çevremizi koruyalım” ve “Atıkları geri dönüşüme ver, adaya bir nefes ver” olan etkinlik Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, projede, “Çevreye bırakılan plastikler, yağmur sularıyla denizlere taşıyor ve pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor. Plastik, kağıt, metal ve cam atık değildir, bu malzemeleri ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme katkı koyabilirsiniz. Kullanım süresi dolmuş atıkları geri dönüştürerek hem doğanın korunmasına hem ülke ekonomisine hem de enerji tasarrufu yapmaya sen de katkı koy” çağrısında bulunuldu.Konuşmaların ardından ilk atıklar, cüce fil ve fok balığı şeklinde hazırlanan objelere bırakılarak projenin başlangıcı yapıldı.TATARCumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki konuşmasında, projenin beklediğinin ötesinde bir ciddiyetle ve başarıyla hazırlandığını, 5 Haziran Dünya Çevre gününde de bu projenin Tatlısu gibi çevresiyle, doğasıyla, yeşiliyle KKTC’nin en güzel yerlerinden birinde başlatılmasının önemine vurgu yaptı.Tatar, bu projenin başarılı olacağına inandığını ifade ederek, emeği geçen Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan’a, tüm belediyeye, Tatlısu halkına, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’e, Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller’e, komite üyelerine ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.Cumhurbaşkanı olarak böyle projelerin yürütülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu projenin geleceğe bir umut olduğunu, ülkeye özgü olan cüce fil ve Akdeniz fok balığı simgelerinin de kullanılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.Tatar herkese, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için azim ve inançla çalışma ve çevresini koruma çağrısında bulundu.Sürekli artan bir tüketimin olduğu dünyada, atıklar ve çevre kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan tehlikelere dikkat çeken Tatar, KKTC olarak çevrenin ve güzel kıyı şeritlerinin korunmasıyla gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre aktarılmasının önemine vurgu yaptı.Tatar, Türkiye ile de bu konularda iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.Gençlerin ve çocukları da bu bilinçle ve düşüncelerle, verilecek eğitimle geliştirmenin ve ileriye taşımanın devletin görevi olduğuna işaret eden Tatar, dünyada KKTC’nin itibarının artırılmasında da bu gelişmelerin önemine değindi ve bu projenin Tatlısu’da başarıya ulaştırılarak ülke geneline hızla yayılması temennisini dile getirdi.SİBEL TATAR: “SADECE KAĞIT, CAM DEĞİL, TIBBİ ATIKLARI DA TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ”Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar etkinlikteki konuşmasında, doğa, çevre ve ülkesini sevenlerin, bu projenin hayata geçirilmesine önem verdiğini belirterek kendilerinin de bu projenin ilk olarak nerede hayat bulabileceğini düşünürken, çevresine, halkıyla birlikte büyük önem verdiğini bildikleri Tatlısu Belediyesi ile başlamaya karar verdiklerini söyledi.Sibel Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi’nin, Tatlısu Belediyesi’nin, Tatlısu halkının ve atık dönüşümünü sağlayan paydaş işletmelerin projeye yapmakta olduğu katkılara dikkat çektiği konuşmasında, bugün buradaki atık projesi ile bir tohum ektiklerini ve bu tohumun tüm paydaşlarla birlikte yeşillenmesini sağlayabileceklerini ifade etti.Yasal düzenlemelerin yapılması ve bu projenin tüm KKTC’ye yayılması için gerekeni yapacaklarını söyleyen Sibel Tatar, projede kullanılan “cüce fil” ve “Akdeniz fok balığının” adaya özgü simgeler olduğunu, ülkede bulunan cüce fil fosillerinin de araştırılmaya başlanacağını belirtti ve bu çalışmaların turizme de katkı sağlayacağına inanç belirtti.Proje kapsamında sadece kağıt, cam gibi atıklar değil, tıbbi atıklar gibi en tehlikeli atıkları da toplamayı ve Tatlısu’da sıfır atık elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sibel Tatar, çevre bilinci yaratarak örnek bölge olan Tatlısu’da bunu başarabileceklerine inanç belirtti.Sibel Tatar, projenin özelde Tatlısu, genelde Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.ÖZDEN: “PİLOT PROJE TATLISU’DA YAPILDI”Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden yaptı.Özden, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreyi korumak adına bu etkinliğin Sibel Tatar’ın himayelerinde düzenlendiğini belirterek teşekkür etti.Katkı atıkların geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi için bu projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Özden, pilot projenin Tatlısu’da yapıldığını kaydetti ve paydaşlara teşekkür etti.Atık yönetiminin KKTC genelinde geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade eden Özden, projenin Türkiye ile birlikte de çalışılarak yürütüleceğini söyledi.ORÇAN: “BU PROJENİN BAŞARILI OLMASI İÇİN HALKIN KATKILARI ÖNEMLİ”Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, çevresiyle ülkeye örnek olması için çalıştıkları Tatlısu’da gerçekleştirilen atık projesinin kendileri için bir hayal olduğunu ve bugün bu hayalin Sibel Tatar’ın ve Cumhurbaşkanlığı’nın katkıları ve gösterdikleri hassasiyet sayesinde hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sibel Tatar’ın kendisini arayarak, bu projeyi düşündüklerini söylediğini anlatan Orçan, Cumhurbaşkanlığı’nda yaptıkları toplantı sonrası projenin şekillendiğini söyleyerek projenin öncülüğünü yapan Sibel Tatar’a teşekkür etti.Orçan, her başarının arkasında fedakarlık ve hassasiyet olduğunu ifade ederek, tüm paydaşlara ve emeklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti, bu projeye inandıklarını vurguladı.Projeyi ileride sahiplenecek gençlere de katılımlarından dolayı teşekkür eden Orçan, projenin bugün başladığını ve bu projenin başarılı olması için halkın ve gençlerin katkılarının önemine dikkat çekti.