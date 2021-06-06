Barda başlayan kavga, karakolda bitti

Dün akşam Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence yerinde kavgaya karışan dört kişinin “kasti hasar, kavga, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareketten” tutuklandığı, iki kişinin ise aranmakta olduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran tarihinde, saat 22.40 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence yeri içerisinde M.C.(E-26), S.C.(E-33), D.İ.(E-33) bir taraf, H.B.(E-27), D.K.(E-28) ve A.D.(E-25) ise diğer taraf olmak üzere alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada birbirlerinin üzerlerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle kavga etti.

Söz konu şahısların kavga esnasında konu işyerine ait birçok içki şişesi tabak, bardak, nargile şişesi, vitrin camlarını ve muhtelif eşyaları kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıkları belirtildi.

M.C, S.C, D.İ. ve H.B. tutuklandığı, D.K.ve A.D.’nin ise aranmakta olduğu kaydedildi.