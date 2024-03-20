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"Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri"nde bu hafta doktorlar konuk ediliyor

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Bu haftaki konuklar Dr. Berkalp, Dr. Birinci, Dr. Başarır ve Dr. istillozlu

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"Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri"nde bu hafta doktorlar konuk ediliyor
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Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren kütüphaneler “Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri” kapsamında bu hafta, Dr. Ayten Berkalp, Dr. Ceyhun Birinci, Dr. İsmail Başarır ve Dr. İlkay İstillozlu’yu konuk ediyor.
Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre “Tıp Doktorlarımıza Vefa” başlığıyla düzenlenecek etkinlikler Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve İskele’de yer alacak.
Lefkoşa’da Milli Kütüphanede düzenlenecek sohbet toplantısının konuğu Dr. Ayten Berkalp olacak. Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaim Ağaoğlu’nun da hazır bulunacağı sohbet toplantısı, saat 10.30’da başlayacak.
Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri kapsamında Girne Halk Kütüphanesinin konuğu Dr. Ceyhun Birinci, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nin konuğu da Dr. İsmail Başarır olacak ve sohbet toplantıları saat 10.00’da başlayacak.
Dr. İlkay İstillozlu’nun konuk olacağı İskele Halk Kütüphanesindeki etkinlik ise saat 14.30’da başlayacak.
 
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